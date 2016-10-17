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Леонид Слуцкий: "У поклонников "Монако" будет возможность оценить действия Траоре"

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14 сентября. Лондон. "Тоттенхэм" - "Монако" - 1:2. Даниэл СУБАШИЧ (слева) и Андреа РАДЖИ празднуют победу.Пять минусов "Монако". На заметку ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" отметил, что тренерский штаб армейцев внимательно разобрал игру соперника. Наставник не исключил, что нападающий Ласина Траоре, арендованный у "Монако" примет участие в завтрашней встрече, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Удивило ли вас поражение "Монако" в последнем туре чемпионата Франции? Что можете почерпнуть из игры "Тулузы", чтобы добиться такого же результата?

– Мы пытаемся изучать системные вещи. Естественно, учитывая, кто из наших футболистов будет противостоять французам в той или иной ситуации, такой грубый перенос практически невозможен. Анализировали не только матч с "Тулузой" в чемпионате, но и игры в Лиге чемпионов. У них много различных вариантов построения игры. Скорее, будет та схема, что использовалась в последних встречах.

– Будет ли завтра играть Траоре?

– У поклонников "Монако" будет возможность оценить его действия.

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