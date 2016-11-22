Леонид Слуцкий: "У Дзагоева нет никакой травмы"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (1:1) похвалил Федора Чалова за удачный дебют. Также он поблагодарил Алана Дзагоева за то, что ему удалось провести всю игру, несмотря на длительную паузу.

– Как можете оценить игру Чалова? И каковы кондиции Алана Дзагоева? Вы его заменили в конце – он просто устал или получил какое-то повреждение?

– Дзагоев играл первый матч после двух месяцев, провел всего две тренировки в общей группе, поэтому он и так превзошел все временные показатели, какие мы планировали. Никакого повреждения нет. Это просто замена по его состоянию. Он большой молодец, что выдержал так долго.

Что касается Чалова, то он может занести этот матч себе в актив. Понятно, что задача нападающего – забивать, и у него сегодня были моменты. Но так дебютировать на уровне Лиге чемпионов – пока его можно слегка "подхваливать".

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"