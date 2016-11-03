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Леонид Слуцкий:
"У Чалова такие же шансы на попадание в состав ЦСКА, как и у всех остальных"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов от "Монако" (0:3) подчеркнул, что изначально планировал включить нападающего Федора Чалова в заявку на встречу, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В среду днем 18-летний форвард сделал покер в игре Юношеской лиги УЕФА против "Монако" (5:0).

– Стало ли включение в заявку Чалова поощрением за покер в ворота "Монако" в матче Юношеской лиги УЕФА или просто место в заявке было?

– Он изначально туда планировался.

– Будете теперь использовать его в играх первой команды?

– Он уже год с ней тренируется и имеет такие же шансы на попадание в состав, как и все остальные игроки.

 

Твоё лицо, когда отгрузил 4 ⚽"Монако" @chal_f9 #Чалов #uyl #МонакоЦСКА

Фото опубликовано PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Ноя 2 2016 в 9:25 PDT

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