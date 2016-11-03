Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов от "Монако" (0:3) подчеркнул, что изначально планировал включить нападающего Федора Чалова в заявку на встречу, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В среду днем 18-летний форвард сделал покер в игре Юношеской лиги УЕФА против "Монако" (5:0).

– Стало ли включение в заявку Чалова поощрением за покер в ворота "Монако" в матче Юношеской лиги УЕФА или просто место в заявке было?

– Он изначально туда планировался.

– Будете теперь использовать его в играх первой команды?

– Он уже год с ней тренируется и имеет такие же шансы на попадание в состав, как и все остальные игроки.