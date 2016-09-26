17:07 26 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Тоттенхэм" - одна из лучших команд мира"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил изменившийся рисунок игры лондонцев, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Также специалист назвал команду Маурисио Покеттино одной из лучших в Англии.

– В этом сезоне у "Тоттенхэма" немного поменялся рисунок. Потому что огромное количество команд играет против него глубоким вторым номером. И ему приходится играть в большей степени, чем прежде, в позиционных атаках. Но в любом случае "Тоттенхэм" – одна из лучших команд Англии, а значит – одна из лучших команд мира.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Promesov

Ну как же без лёньки-космоса

20:04 26 сентября

Ment Ali

Слуцкий без соломки - не Слуцкий...))

18:34 26 сентября

Вопреки

Реалист. Согласен. Пусть спросит у Бердыева и его ребят рубиновых и ростовских как обыгрывать этих "великих" в ЛЧ... Он не хвалит - скорее, страхуется от очередного позора. Но если и резерву проигрывать, то тогда нужно будет в "Крылья" возвращаться... за договорняками. Хотя, сейчас его вряд ли возьмут с подмоченной репутацией, утопившего уважаемый клуб в дерьмо.

18:21 26 сентября

Реалист!

Пельмень повеселил!

18:04 26 сентября

Slim Taller

Поэтому.последнее место в компании лучших команд мира.таких как Тотенхэм.весьма почётно.

18:04 26 сентября

Dymanomashina

Ой, боюсь, боюсь.......Пспсссс.....

17:52 26 сентября

Вопреки

Вот стелет соломку "великий" тренер... А то что "Тотенхэм" едет полуосновой, он умалчивает. Да и когда эта команды была одной из лучших в мире и что она завоевала ?. Даже противно читать бесконечный плач этих халявщиков, привыкших к кабинетным победам в России.

17:51 26 сентября

RoyalHunter

про Космос уже было?

17:49 26 сентября

SIZ170

"ТОТТЕНХЭМ" - ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ КОМАНД МИРА" - сказал Лёня, протирая *визор* скафандра)))

17:44 26 сентября

shpasic

если кратко, то Тоттенхем - космос.

17:39 26 сентября

samsam

А, и кстати, а кто же тогда "Монако"? Они ведь в Лондоне выиграли.

17:36 26 сентября

samsam

Фильм "залечь на дно в Брюгге". Один герой говорит объясняя другому;" Это как до вершин не добрался, но и говном не был". Второй: "Как "Тоттенхэм". Оба между прочим по фильму жители Лондона.

17:35 26 сентября

CSKA79

Заранее перестраховывается?!

17:23 26 сентября

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