Леонид Слуцкий: "Тоттенхэм" - одна из лучших команд мира"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил изменившийся рисунок игры лондонцев, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Также специалист назвал команду Маурисио Покеттино одной из лучших в Англии.
– В этом сезоне у "Тоттенхэма" немного поменялся рисунок. Потому что огромное количество команд играет против него глубоким вторым номером. И ему приходится играть в большей степени, чем прежде, в позиционных атаках. Но в любом случае "Тоттенхэм" – одна из лучших команд Англии, а значит – одна из лучших команд мира.
Promesov
Ну как же без лёньки-космоса
20:04 26 сентября
Ment Ali
Слуцкий без соломки - не Слуцкий...))
18:34 26 сентября
Вопреки
Реалист. Согласен. Пусть спросит у Бердыева и его ребят рубиновых и ростовских как обыгрывать этих "великих" в ЛЧ... Он не хвалит - скорее, страхуется от очередного позора. Но если и резерву проигрывать, то тогда нужно будет в "Крылья" возвращаться... за договорняками. Хотя, сейчас его вряд ли возьмут с подмоченной репутацией, утопившего уважаемый клуб в дерьмо.
18:21 26 сентября
Реалист!
Пельмень повеселил!
18:04 26 сентября
Slim Taller
Поэтому.последнее место в компании лучших команд мира.таких как Тотенхэм.весьма почётно.
18:04 26 сентября
Dymanomashina
Ой, боюсь, боюсь.......Пспсссс.....
17:52 26 сентября
Вопреки
Вот стелет соломку "великий" тренер... А то что "Тотенхэм" едет полуосновой, он умалчивает. Да и когда эта команды была одной из лучших в мире и что она завоевала ?. Даже противно читать бесконечный плач этих халявщиков, привыкших к кабинетным победам в России.
17:51 26 сентября
RoyalHunter
про Космос уже было?
17:49 26 сентября
SIZ170
"ТОТТЕНХЭМ" - ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ КОМАНД МИРА" - сказал Лёня, протирая *визор* скафандра)))
17:44 26 сентября
shpasic
если кратко, то Тоттенхем - космос.
17:39 26 сентября
samsam
А, и кстати, а кто же тогда "Монако"? Они ведь в Лондоне выиграли.
17:36 26 сентября
samsam
Фильм "залечь на дно в Брюгге". Один герой говорит объясняя другому;" Это как до вершин не добрался, но и говном не был". Второй: "Как "Тоттенхэм". Оба между прочим по фильму жители Лондона.
17:35 26 сентября
CSKA79
Заранее перестраховывается?!
17:23 26 сентября