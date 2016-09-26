Леонид Слуцкий: "Тоттенхэм" - одна из лучших команд мира"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил изменившийся рисунок игры лондонцев, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Также специалист назвал команду Маурисио Покеттино одной из лучших в Англии.

– В этом сезоне у "Тоттенхэма" немного поменялся рисунок. Потому что огромное количество команд играет против него глубоким вторым номером. И ему приходится играть в большей степени, чем прежде, в позиционных атаках. Но в любом случае "Тоттенхэм" – одна из лучших команд Англии, а значит – одна из лучших команд мира.

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