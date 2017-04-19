Леонид Слуцкий: "Своими падениями Суарес пытается ввести арбитра в заблуждение"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, комментирующий ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом", отметил, что нападающий хозяев Луис Суарес пытается ввести главного арбитра встречи в заблуждение. Слуцкий подчеркнул, что уругваец заслуживает предупреждения.

– Суарес требует пенальти, – сказал Слуцкий. – А я бы требовал желтой карточки – за комплекс, который вводит арбитра в заблуждение.

"СЭ" ведет трансляцию встречи. Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Главные цитаты Слуцкого о матче "Барселона" – "Ювентус" в одном месте