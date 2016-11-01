Леонид Слуцкий: "Слова Гинера приятны, но сверхдавления не чувствую"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед гостевым матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что ему приятны слова президента армейцев Евгения Гинера о доверии, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- Гинер сегодня сказал, что кредит доверия к вам безграничен. Это помогает?

- Меня волнует проблемы, которые происходят внутри команды, концентрируюсь именно на них. Это закон, которого придерживаются все люди, работающие в футболе. Изнутри это больно, тяжело, болезненно. Все, что происходит снаружи... Если ты работаешь в футболе, обязан спокойно относиться к этим вещам. Слова президента всегда, безусловно, приятны, но не могу сказать, что внутри чувствую какое-то сверхдавление.