20:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Слова Гинера приятны, но сверхдавления не чувствую"

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Евгений ГИНЕР.Евгений Гинер: "Продаю ли я ЦСКА? Даже в мыслях не было"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед гостевым матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что ему приятны слова президента армейцев Евгения Гинера о доверии, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- Гинер сегодня сказал, что кредит доверия к вам безграничен. Это помогает?

- Меня волнует проблемы, которые происходят внутри команды, концентрируюсь именно на них. Это закон, которого придерживаются все люди, работающие в футболе. Изнутри это больно, тяжело, болезненно. Все, что происходит снаружи... Если ты работаешь в футболе, обязан спокойно относиться к этим вещам. Слова президента всегда, безусловно, приятны, но не могу сказать, что внутри чувствую какое-то сверхдавление.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

приятны так работай по ПОЛНОЙ и не трусь

21:16

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