Леонид Слуцкий: "Скорости станут ключевым фактором в матче с "Байером"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" подчеркнул, что соперник – очень быстрая команда. По словам Слуцкого, скорости будут ключевым фактором предстоящей встречи, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– В пятницу "Лейпциг" обыграл "Байер" за счет отличной физической готовности. Сможете ли предложить такой же темп сопернику в завтрашнем матче?

– Если незабитый пенальти относить к хорошей функциональной готовности, то, наверное, за счет этого "Лейпциг" и добился успеха. Матч был очень контактный. "Байер" – быстрая команда, которая хорошо перестраивается в отбор, очень агрессивная. Они просто заставят любого соперника играть на скорости. Если ты их выдерживаешь, матч получается более-менее равным, и все решают какие-то нюансы.

Первые 15 минут матча в Леверкузене мы не справлялись со скоростями, уступали по ходу встречи. Потом, когда уровень скоростей понизился, игра пошла по другому сценарию. Завтра это тоже будет ключевым фактором.