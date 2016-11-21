Леонид Слуцкий: "Скорости станут ключевым фактором в матче с "Байером"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" подчеркнул, что соперник – очень быстрая команда. По словам Слуцкого, скорости будут ключевым фактором предстоящей встречи, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– В пятницу "Лейпциг" обыграл "Байер" за счет отличной физической готовности. Сможете ли предложить такой же темп сопернику в завтрашнем матче?
– Если незабитый пенальти относить к хорошей функциональной готовности, то, наверное, за счет этого "Лейпциг" и добился успеха. Матч был очень контактный. "Байер" – быстрая команда, которая хорошо перестраивается в отбор, очень агрессивная. Они просто заставят любого соперника играть на скорости. Если ты их выдерживаешь, матч получается более-менее равным, и все решают какие-то нюансы.
Первые 15 минут матча в Леверкузене мы не справлялись со скоростями, уступали по ходу встречи. Потом, когда уровень скоростей понизился, игра пошла по другому сценарию. Завтра это тоже будет ключевым фактором.
shpasic
срочно Рому Широкова нужно возвращать, чтобы скорости были.
17:16
negativ1271
Какие скорости когда у цска пасов поперек поля и назад превышает 200 пасов.
17:08