Леонид Слуцкий: "Российские владельцы сделали "Монако" сильнее"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" высоко оценил класс предстоящего соперника, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Российские владельцы сделали "Монако" сильнее, – сказал Слуцкий. – Думаю, жители города и страны должны быть довольны, что серьезные инвестиции делают в команду.

– ФИФА расширила санкции в отношении Еременко. Может ли он тренироваться с командой?

– Нет.

– Видели ли баннер, адресованный вам в игре с "Уфой"?

– Обратил внимание на это после игры. Спокойно отнесся. Задача игроков и тренеров – работать и тренироваться, а болельщики могут проявлять свои эмоции как они хотят.