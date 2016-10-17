16:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Российские владельцы сделали "Монако" сильнее"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" высоко оценил класс предстоящего соперника, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Российские владельцы сделали "Монако" сильнее, – сказал Слуцкий. – Думаю, жители города и страны должны быть довольны, что серьезные инвестиции делают в команду.

– ФИФА расширила санкции в отношении Еременко. Может ли он тренироваться с командой?

– Нет.

– Видели ли баннер, адресованный вам в игре с "Уфой"?

– Обратил внимание на это после игры. Спокойно отнесся. Задача игроков и тренеров – работать и тренироваться, а болельщики могут проявлять свои эмоции как они хотят.

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