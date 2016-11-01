Леонид Слуцкий: "Раньше были Яшин, Дасаев, теперь - Акинфеев"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что вратарь команды Игорь Акинфеев является олицетворением сегодняшней эпохи российского футбола, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Поединок "Монако" – ЦСКА состоится завтра и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Можете ли сказать, достиг ли Акинфеев того же уровня, что Яшин, Дасаев?

– В каждой эпохе в России был великий вратарь. Был Яшин, Дасаев, теперь Акинфеев, который много лет подтверждает свой уровень и в клубе, и в национальной команде, ему принадлежит множество рекордов. Мне сложно сравнивать эпохи, но то, что Игорь является олицетворением сегодняшней эпохи российского футбола. – это безусловно.