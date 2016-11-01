20:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Раньше были Яшин, Дасаев, теперь - Акинфеев"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что вратарь команды Игорь Акинфеев является олицетворением сегодняшней эпохи российского футбола, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Поединок "Монако" – ЦСКА состоится завтра и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Можете ли сказать, достиг ли Акинфеев того же уровня, что Яшин, Дасаев?

– В каждой эпохе в России был великий вратарь. Был Яшин, Дасаев, теперь Акинфеев, который много лет подтверждает свой уровень и в клубе, и в национальной команде, ему принадлежит множество рекордов. Мне сложно сравнивать эпохи, но то, что Игорь является олицетворением сегодняшней эпохи российского футбола. – это безусловно.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Странник-777

РАНЬШЕ БЫЛИ ЯШИН, ДАСАЕВ, ТЕПЕРЬ - ДЫРИЩА...

21:49

shu111

Был Дасаев - стал Джанаев. А шоу-бизнес пусть идет на руки вверх.

21:48

sb1006

Вот где ещё, кроме армейской конюшни, считают Акинфеева великим ? В чём величие ? В том, что он в Европе нафиг никому не нужен, потому и играет только в ЦСКА ? А о том, что ЦСКА представляет собой в Европе Слуцкий со товарищами показывают уже не один сезон. Есть хорошая поговорка: "О вратаре судят не потому, какие мячи он отбивает, а по тому, какие мячи он пропускает".

21:44

П_о_в_а_р

Да, злопыхат уже краёв не видит.((( Грустно.

21:39

П_о_в_а_р

Раньше были фраеры, а теперь блатные. (с)

21:39

Thomas_Boy

Раньше у "Зенита" и "Спартака" были болельщики. А теперь в основном бомжи со свинами.

21:21

nekonohiki

Не всем повезло видеть воочию Яшина и Дасаева, так что наслаждайтесь Акинфеевым, товарищи!

21:20

SP2

Да, вроде, не был Дасаев олицетворением. )) Странно...

21:18

Стеночкин

Раньше был Трус и Балбес, а теперь Слуцкий...

21:16

Стеночкин

Раньше был Трус и балбес,а теперь Слуцкий...

21:13

passerby

"Мне сложно сравнивать эпохи, но то, что Игорь является олицетворением сегодняшней эпохи российского футбола. – это безусловно."--------с этим трудно поспорить какой футбол такое и его ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ...

21:13

igorx70

Акинфееву принадлежит множество рекордов.Не меньше сорока!

21:10

Гаттузо зол!

Мда. Полхоже в тумбочке Еремы была не только солома ,а и более серьезные вещества. Бобер пора выдыхать.....

21:08

Taffarel

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ: "РАНЬШЕ БЫЛИ ЯШИН, ДАСАЕВ, ТЕПЕРЬ - АКИНФЕЕВ"____________эту фразу стоит произносить с сожалением!

21:07

kaduly

Похоже в конюшне наркатой кормят

21:05

ЮКИ

и ещё вопрос к слуцкому:себя вы рядом с кем олицетворяете:с Лобановским,Бесковым,Морозовым?

21:01

ЮКИ

лейба,у вас окончательно крыша поехала!обратитесь к психиатру!может,ещё не всё упущено!сравнить позорного котофея,олицетворителя суперантирекорда еврокубков с Великим Львом,сие есть Нехороший диагноз!вы ещё дзюбиньо с Пеле сравните!

20:58

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