Леонид Слуцкий: "Раньше были Яшин, Дасаев, теперь - Акинфеев"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что вратарь команды Игорь Акинфеев является олицетворением сегодняшней эпохи российского футбола, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Поединок "Монако" – ЦСКА состоится завтра и начнется в 22.45 по московскому времени.
– Можете ли сказать, достиг ли Акинфеев того же уровня, что Яшин, Дасаев?
– В каждой эпохе в России был великий вратарь. Был Яшин, Дасаев, теперь Акинфеев, который много лет подтверждает свой уровень и в клубе, и в национальной команде, ему принадлежит множество рекордов. Мне сложно сравнивать эпохи, но то, что Игорь является олицетворением сегодняшней эпохи российского футбола. – это безусловно.
Странник-777
РАНЬШЕ БЫЛИ ЯШИН, ДАСАЕВ, ТЕПЕРЬ - ДЫРИЩА...
21:49
shu111
Был Дасаев - стал Джанаев. А шоу-бизнес пусть идет на руки вверх.
21:48
sb1006
Вот где ещё, кроме армейской конюшни, считают Акинфеева великим ? В чём величие ? В том, что он в Европе нафиг никому не нужен, потому и играет только в ЦСКА ? А о том, что ЦСКА представляет собой в Европе Слуцкий со товарищами показывают уже не один сезон. Есть хорошая поговорка: "О вратаре судят не потому, какие мячи он отбивает, а по тому, какие мячи он пропускает".
21:44
П_о_в_а_р
Да, злопыхат уже краёв не видит.((( Грустно.
21:39
П_о_в_а_р
Раньше были фраеры, а теперь блатные. (с)
21:39
Thomas_Boy
Раньше у "Зенита" и "Спартака" были болельщики. А теперь в основном бомжи со свинами.
21:21
nekonohiki
Не всем повезло видеть воочию Яшина и Дасаева, так что наслаждайтесь Акинфеевым, товарищи!
21:20
SP2
Да, вроде, не был Дасаев олицетворением. )) Странно...
21:18
Стеночкин
Раньше был Трус и Балбес, а теперь Слуцкий...
21:16
Стеночкин
Раньше был Трус и балбес,а теперь Слуцкий...
21:13
passerby
"Мне сложно сравнивать эпохи, но то, что Игорь является олицетворением сегодняшней эпохи российского футбола. – это безусловно."--------с этим трудно поспорить какой футбол такое и его ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ...
21:13
igorx70
Акинфееву принадлежит множество рекордов.Не меньше сорока!
21:10
Гаттузо зол!
Мда. Полхоже в тумбочке Еремы была не только солома ,а и более серьезные вещества. Бобер пора выдыхать.....
21:08
Taffarel
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ: "РАНЬШЕ БЫЛИ ЯШИН, ДАСАЕВ, ТЕПЕРЬ - АКИНФЕЕВ"____________эту фразу стоит произносить с сожалением!
21:07
kaduly
Похоже в конюшне наркатой кормят
21:05
ЮКИ
и ещё вопрос к слуцкому:себя вы рядом с кем олицетворяете:с Лобановским,Бесковым,Морозовым?
21:01
ЮКИ
лейба,у вас окончательно крыша поехала!обратитесь к психиатру!может,ещё не всё упущено!сравнить позорного котофея,олицетворителя суперантирекорда еврокубков с Великим Львом,сие есть Нехороший диагноз!вы ещё дзюбиньо с Пеле сравните!
20:58