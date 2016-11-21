16:23 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Потери ЦСКА и "Байера" несопоставимы"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" рассказал о кадровых потерях перед игрой. По словам Слуцкого, потери российского и немецкого клубов не сопоставимы, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Насколько сопоставимы потери ЦСКА и "Байера"?

Ларс Бендер у них недавно получил травму. ЦСКА потерял Еременко, и Дзагоев не в форме. Потери несопоставимы. С нашей кадровой обоймой любой игрок – серьезная потеря. У них может выйти со скамейки Чичарито, у них длиннее обойма, и потери менее заметны. Но мы давно играем без Еременко и Дзагоева, и мне сложно постоянно отвечать на один и тот же вопрос.

– Зависит ли судьба Ласина Траоре в ЦСКА от итогов группового турнира Лиги чемпионов?

– Эти вещи никак не связаны.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dymanomashina

То есть, как мы и подозревали, Байер это - КОСМОС, и ловить завтра нечего

16:52

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