Леонид Слуцкий: "Обидно, что ЦСКА не сумел выдержать до конца"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1) посетовал на слабую реализацию моментов, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам специалиста, в целом, армейцы сумели выполнить план на игру.

- Понимали, что "Тоттенхэм" намеревался много владеть мячом, что он и делал, - начал Слуцкий. - А нам было необходимо обороняться и делать ставку на контратаки. В целом, план удавался. В первом тайме, да и после перерыва. Тем обиднее, что не сумели выдержать до конца. Пропустили гол "на грани". Не знаю, было там "вне игры" или нет. Хотя теперь это уже не важно. А нас реализация, к сожалению, подвела.

- С чем была связана замена Василия Березуцкого на Алексея и повлияла ли она на результат?

- Ни для кого не секрет, что у Васи было повреждение спины, был заменен в матче с "Краснодаром". Он выдержал только первый тайм. Но я не считаю, что эта замена стала ключевой.