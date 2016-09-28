Леонид Слуцкий: "Обидно, что ЦСКА не сумел выдержать до конца"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1) посетовал на слабую реализацию моментов, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам специалиста, в целом, армейцы сумели выполнить план на игру.
- Понимали, что "Тоттенхэм" намеревался много владеть мячом, что он и делал, - начал Слуцкий. - А нам было необходимо обороняться и делать ставку на контратаки. В целом, план удавался. В первом тайме, да и после перерыва. Тем обиднее, что не сумели выдержать до конца. Пропустили гол "на грани". Не знаю, было там "вне игры" или нет. Хотя теперь это уже не важно. А нас реализация, к сожалению, подвела.
- С чем была связана замена Василия Березуцкого на Алексея и повлияла ли она на результат?
- Ни для кого не секрет, что у Васи было повреждение спины, был заменен в матче с "Краснодаром". Он выдержал только первый тайм. Но я не считаю, что эта замена стала ключевой.
kaduly
Уверен что Ростов будет играть агресивнее конюшни.
00:49
andrey62
Леонид Викторович,а контратака это кто? Муса,вагнер,думбия это наше прошлое когда нас уважали,а сегодня траоре и ничего. Мы никакой Краснодар не можем обыграть. Как дальше..мучаться или играть?
00:49
kaduly
Космонавт тренер бездарный, трусливый.
00:46