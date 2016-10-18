Леонид Слуцкий: "Не пользовались знаниями Траоре о "Монако"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" рассказал о подготовке к встрече. Наставник высоко оценил класс соперника.

– Акинфеев? Если выходит в стартовом составе – значит, готов, – сказал Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ". – Он уже работал в общей группе. Никаких противопоказаний нет.

– Траоре играет против команды, которой принадлежит. Чувствуете, что у него экстра-мотивация?

– Понятно, что у любого бывшего футболиста команды есть дополнительная мотивация. Посмотрим, во что это выльется. А то, что такой фактор присутствует, это касается не только Траоре.

– Пользовались ли вы знаниями Траоре о "Монако" при подготовке к игре?

– На самом деле - нет. Потому что необходимо было смотреть крайние матчи. Плюс в "Монако" появилось много игроков, с которыми Траоре не знаком. Мы пытались сами.

– Предпоследний матч у "Монако" 7:0, последний – 1:3. Неровная команда. В чем ее сильная сторона?

– Как любая топовая команда, "Монако" укомплектован игроками очень высокого уровня. Есть опытные и молодые игроки. Есть звезды мирового класса, такие как Моутинью. Они могут играть в любой вариант атакующих и оборонительных действий. Нас ждет матч с очень серьезным соперником.

– Как тактически сложится матч?

– Обе команды будут бороться за инициативу. Посмотрим, что из этого выйдет.

Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Монако"