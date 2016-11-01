Леонид Слуцкий: "Не думаю, что выход Фалькао сверхпринципиально повлияет на игру "Монако"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что выход нападающего Радамеля Фалькао не повлияет слишком принципиально на игру соперника, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Поединок состоится завтра и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Фалькао выздоровел. Насколько принципиально, выйдет ли "Монако" с ним или без?

– Фалькао, безусловно, очень качественный форвард. Но и Жермен, и Каррильо, и Силва – игроки очень сильные. Понятно, что любой сильный футболист делает команду еще сильнее, но не думаю, что это каким-то сверхпринципиальным образом повлияет на качество игры соперника.