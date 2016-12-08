Леонид Слуцкий: "Не будет удивительным, если Дзагоев продолжит карьеру где-то на более высоком уровне"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) подчеркнул, что полузащитник Алан Дзагоев находится не в оптимальной форме, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Хавбек стал автором забитого гола.

– Была информация, что за Дзагоевым сегодня смотрели скауты четырех клубов. Как оцените его игру?

– Алан, безусловно, один из лучших игроков российского чемпионата, и неудивительно, что за ним наблюдают. Не будет удивительным, если он продолжит свою карьеру где-то на более высоком уровне. Сегодняшний матч нельзя назвать для него суперпоказательным, хоть он и забил мяч. Он очень много пропустил, и пока это еще не совсем тот Алан Дзагоев, каким он может быть в оптимальном состоянии.