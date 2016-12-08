Леонид Слуцкий: "Не будет удивительным, если Дзагоев продолжит карьеру где-то на более высоком уровне"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) подчеркнул, что полузащитник Алан Дзагоев находится не в оптимальной форме, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Хавбек стал автором забитого гола.
– Была информация, что за Дзагоевым сегодня смотрели скауты четырех клубов. Как оцените его игру?
– Алан, безусловно, один из лучших игроков российского чемпионата, и неудивительно, что за ним наблюдают. Не будет удивительным, если он продолжит свою карьеру где-то на более высоком уровне. Сегодняшний матч нельзя назвать для него суперпоказательным, хоть он и забил мяч. Он очень много пропустил, и пока это еще не совсем тот Алан Дзагоев, каким он может быть в оптимальном состоянии.
shpasic
в КВНе что ли?
02:22
MAYERICK
В КФК Алания.............
02:10
Ралпачан Фляйшманъ
во сектантов прёт то) видимо, поняли, что после своего поведения тут ждать пощады в комментариях грядущих неминуемых сливов ромбиков не приходится, вот и судорожно гадят напоследок - пока еще есть такая возможность))
02:01
ATA
гинер и слуцкер мы " г-но" остальные для них космос
01:55
kaduly
Более высокий уровень,это Спартак что ли
01:53
MMM_M
да никому он не нужен твой загой
01:48