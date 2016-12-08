01:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Не будет удивительным, если Дзагоев продолжит карьеру где-то на более высоком уровне"

0
0
0
6

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) подчеркнул, что полузащитник Алан Дзагоев находится не в оптимальной форме, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Хавбек стал автором забитого гола.

– Была информация, что за Дзагоевым сегодня смотрели скауты четырех клубов. Как оцените его игру?

– Алан, безусловно, один из лучших игроков российского чемпионата, и неудивительно, что за ним наблюдают. Не будет удивительным, если он продолжит свою карьеру где-то на более высоком уровне. Сегодняшний матч нельзя назвать для него суперпоказательным, хоть он и забил мяч. Он очень много пропустил, и пока это еще не совсем тот Алан Дзагоев, каким он может быть в оптимальном состоянии.

Опрос

Кто, на ваш взгляд, заменит Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА?
голосовать
0
0
0
6
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

в КВНе что ли?

02:22

MAYERICK

В КФК Алания.............

02:10

Ралпачан Фляйшманъ

во сектантов прёт то) видимо, поняли, что после своего поведения тут ждать пощады в комментариях грядущих неминуемых сливов ромбиков не приходится, вот и судорожно гадят напоследок - пока еще есть такая возможность))

02:01

ATA

гинер и слуцкер мы " г-но" остальные для них космос

01:55

kaduly

Более высокий уровень,это Спартак что ли

01:53

MMM_M

да никому он не нужен твой загой

01:48

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ