Леонид Слуцкий: "На 90 минут Дзагоева пока, наверное, не хватит"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции, посвященной матчу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера", отметил, что полузащитник Алан Дзагоев готов сыграть, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Поединок состоится завтра на "Арене ЦСКА" и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Дзагоев работает в общей группе, – подчеркнул Слуцкий. – Это означает, что он готовится к матчу. Пока сложно сказать, на сколько его хватит. Наша задача это определить. Но понятно, что 90 минут он пока сыграть, наверное, не сможет.