Леонид Слуцкий: "На 90 минут Дзагоева пока, наверное, не хватит"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции, посвященной матчу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера", отметил, что полузащитник Алан Дзагоев готов сыграть, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Поединок состоится завтра на "Арене ЦСКА" и начнется в 20.00 по московскому времени.
– Дзагоев работает в общей группе, – подчеркнул Слуцкий. – Это означает, что он готовится к матчу. Пока сложно сказать, на сколько его хватит. Наша задача это определить. Но понятно, что 90 минут он пока сыграть, наверное, не сможет.
Гаттузо зол!
Там в тумбочке Еремы еще много оставалось.....
17:08
Rus_Tam
Вопреки, с какого х# его должны дисквалифицировать?
16:48
Вопреки
Не смешите народ, договорной ! До окончания ЕК Дзагоев на поле не появится во избежании еще одной дисквы возможной... если надумают проверить
16:34