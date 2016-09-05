Леонид Слуцкий: "Мы арендуем у "Монако" 4-го форварда, он у нас основной. Так почему мы обязаны их обыгрывать?"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил, почему не стоит высоко оценивать шансы красно-синих на выход из группы Лиги чемпионов. В понедельник наставник армейцев пообщался на базе в Ватутинках со студентами факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.
– Ни в коем случае не снимаю ответственность с себя или игроков. Но на основании каких факторов мы должны выходить из группы? – задался вопросом Слуцкий. – Вот в прошлом году все твердили, что мы обязаны были обыгрывать "Вольфсбург". А это топовая немецкая команда, с бюджетом за 300 миллионов евро. Купить Дракслера за 35 миллионов – это для них раз плюнуть. Там есть Луиз Густаву – игрок стартового состава сборной Бразилии.
Да, мы бились. Поражение дома, когда у нас было полно моментов (Тошич в штангу попал), стало, наверное, самым обидным за последние годы. Но говорить о том, что мы ДОЛЖНЫ были их обыгрывать…
Про наши матчи с "МЮ" тоже так твердили. Мол, англичане не те. Но это то же самое, что утверждать: "Вот эта удачная модель ВАЗа должна обгонять неудачную модель "Мерседеса". Да Марсьяль стоит больше, чем вся наша команда! И Лига чемпионов для нас – это принципиально другой уровень.
Одно дело, когда проиграли "Виктории" из Пльзени, никаких оправданий быть не могло. Косяк.
Но давайте объективно: мы клуб первой корзины, но арендуем у "Монако" (а они в четвертой корзине) четвертого нападающего. И он у нас основной. Не имею ничего против Траоре. Но это просто факт. То же самое Вагнер Лав: недавно феерил у нас, а теперь не выдерживает конкуренции в "Монако" и уезжает в Турцию.
Просто поймите: выход из группы Лиги чемпионов – это очень сложно. В четвертьфинал – тем более. Даже "Шахтеру" со всеми его вливаниями это удалось всего лишь раз.
Мы будем пытаться. Невозможно играть только с "Реалом", "Барсой", "Баварией". Всем остальным можно оказывать достойное сопротивление. И мы в последние годы до последнего тура претендовали на выход в плей-офф. Но ЦСКА в своей группе никак не фаворит. (Филипп ПАПЕНКОВ)
ATA
трусливый слуцкер уже готовится сдаваться в ЛЧ
19:43
foreverCSKAforever
Все по делу сказал. А то некоторые виллаболы перед ЛЧ заявляют, что попадут от десятки сильнейших до финала, а в итоге в стопиццотый раз сливают одной и той же Бенфике, выкупив предварительно у нее за безумные деньги всех более-менее известных футболистов. А некоторые уже даже чемпионство не заявляют целью на сезон, т. к. понимают, что АЮК неизбежен.
19:35
rotor23
Слуцкий-лучший российский тренер. И точка.
19:31
Ajccio
Леонид Викторович, у Курбана Бекиевича спросите почему нищий Ростов с весьма средними игроками по весне громил ЦСКА, Зенит и Спартак, а по осени камня на камне не оставил от Аякса...
19:27
yspesh4
Папенкову полностью не верю. Может и вырвать из контекста. Косяк, феерил, вливания... Все таки Леня не идиот. Где бы оригинал посмотреть. На оф.сайте ничего нет.
19:23
Доктор Айболит
Лёня не гони пургу про Вольфсбург!!!Говоришь для них раз плюнуть купить Дракслера за 35 лямов евро из Шальке?Для начала бы узнал,что купили они его благодаря продажи в Ман Сити за 75 лямов Кевина Де Брёйне!!!Просто в Вольфсбурге умеют находить игроков и продавать их на 50 лямов дороже!!!Кстати Лёня Вольфсбург в прошлом сезоне занял всего лишь 8 место,но для вас они были космосом!!!
19:11
Патриот Сибири
И тут Леонида понесло...
19:00
andreichf
еще на поле не вышли, а уже в космосе летают. позорище
18:53
Гаттузо зол!
Ленчик себе уже здоровый сноп сена постелил. Лучше бы честно сказал: там не будет Мешкова, почему мы их должны обыгрывать. Я посредственный тренер, трус- почему мы их должны обыгрывать. У нас на воротах рекордсмен ЛЧ- почему мы их должны обыгрывать.....Мда с такой психологией далеко в Европах не уедешь.
18:46
Лед
Обратно всем сольют
18:42
Лед
Постелил соломку себе...
18:42
cska+
Вот она трусливая сущность Леонида(( поэтому и не может ЦСКА обыгрывать сильные клубы, заранее проигрывая матчи. Плох тот солдат, не мечтающий стать генералом. И зачем отдал в аренду Панченко, который намного сильнее Страндберга и не хуже Траоре.
18:36
П_о_в_а_р
В Уэльса играет сам Бейл. Так почему мы должны их обыгрывать? (Леонид, который вернётся)
18:14
Dragan
Всегда надо ставить высшие цели,как исландцы,мне кажется.
18:11
Сутра Бодуныч
А зачем вы его тогда арендуете?
18:08