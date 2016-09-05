Леонид Слуцкий: "Мы арендуем у "Монако" 4-го форварда, он у нас основной. Так почему мы обязаны их обыгрывать?"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил, почему не стоит высоко оценивать шансы красно-синих на выход из группы Лиги чемпионов. В понедельник наставник армейцев пообщался на базе в Ватутинках со студентами факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

– Ни в коем случае не снимаю ответственность с себя или игроков. Но на основании каких факторов мы должны выходить из группы? – задался вопросом Слуцкий. – Вот в прошлом году все твердили, что мы обязаны были обыгрывать "Вольфсбург". А это топовая немецкая команда, с бюджетом за 300 миллионов евро. Купить Дракслера за 35 миллионов – это для них раз плюнуть. Там есть Луиз Густаву – игрок стартового состава сборной Бразилии.

Да, мы бились. Поражение дома, когда у нас было полно моментов (Тошич в штангу попал), стало, наверное, самым обидным за последние годы. Но говорить о том, что мы ДОЛЖНЫ были их обыгрывать…

Про наши матчи с "МЮ" тоже так твердили. Мол, англичане не те. Но это то же самое, что утверждать: "Вот эта удачная модель ВАЗа должна обгонять неудачную модель "Мерседеса". Да Марсьяль стоит больше, чем вся наша команда! И Лига чемпионов для нас – это принципиально другой уровень.

Одно дело, когда проиграли "Виктории" из Пльзени, никаких оправданий быть не могло. Косяк.

Но давайте объективно: мы клуб первой корзины, но арендуем у "Монако" (а они в четвертой корзине) четвертого нападающего. И он у нас основной. Не имею ничего против Траоре. Но это просто факт. То же самое Вагнер Лав: недавно феерил у нас, а теперь не выдерживает конкуренции в "Монако" и уезжает в Турцию.

Просто поймите: выход из группы Лиги чемпионов – это очень сложно. В четвертьфинал – тем более. Даже "Шахтеру" со всеми его вливаниями это удалось всего лишь раз.

Мы будем пытаться. Невозможно играть только с "Реалом", "Барсой", "Баварией". Всем остальным можно оказывать достойное сопротивление. И мы в последние годы до последнего тура претендовали на выход в плей-офф. Но ЦСКА в своей группе никак не фаворит. (Филипп ПАПЕНКОВ)