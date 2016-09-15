Леонид Слуцкий: "Можно ли поздравить ЦСКА с ничьей? Скорее, да, не стоит лукавить"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча -го тура премьер-лиги с "Байером" (2:2) положительно оценил результата игры, передает из Леверкузена спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– Понятно, что начало получилось обескураживающим, – начал Слуцкий. – Два мяча в самом начале. Мы этого очень опасались. Нам понадобилось 15 минут, чтобы переключиться на скорости Лиги чемпионов. Здорово, что смогли перестроиться. И если убрать эти 15 минут, выглядели качественно и во втором тайме ни в одном из компонентов не уступали сопернику.

– Вас можно поздравить с ничьей?

– Скорее да. Не нужно лукавить.

– О чем говорили в перерыве?

– Счет был 2:2 и мы уже корректировали нюансы.