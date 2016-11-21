Леонид Слуцкий: "Любой игрок, который готовится к матчу с "Байером", может выйти в стартовом составе"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед домашним матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" подчеркнул, что пока не определился со стартовым составом, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Поединок состоится завтра на "Арене ЦСКА" и начнется в 20.00 по московскому времени.

– В матче с "Арсеналом" впервые выпустили в основе Чалого. С "Байером" он может выйти?

– Любой игрок, который готовится к матчу, может выйти в стартовом составе.

– Что касается Вернблума, вы его ближе к атаке использовали...

– Мы отталкиваемся и от соперника и своей модели. В матчах с "Амкаром" и "Арсеналом" это было оптимально. Игра с "Арсеналом" подтвердила правильность намерений. Будет ли на завтра выбран этот вариант, пока не могу сказать. У нас есть еще тренировка.