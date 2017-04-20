Леонид Слуцкий: "Комментарий матча "Барселона" – "Ювентус" стоил мне очень больших сил"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, комментировавший ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом" (0:0), отметил, что теперь иначе оценивает работу журналистов. Специалист подчеркнул, что работа эта работа далась ему непросто.

– Действительно, это стоило мне очень больших сил, – сказал в видеообращении Слуцкий, опубликованном в "Твиттере" журналиста Тимура Журавеля. – Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом.

"СЭ" вел трансляцию встречи "Барселона" – "Ювентус".

Главные цитаты Слуцкого о матче "Барселона" – "Ювентус" в одном месте //

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