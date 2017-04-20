Леонид Слуцкий: "Комментарий матча "Барселона" – "Ювентус" стоил мне очень больших сил"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, комментировавший ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом" (0:0), отметил, что теперь иначе оценивает работу журналистов. Специалист подчеркнул, что работа эта работа далась ему непросто.
– Действительно, это стоило мне очень больших сил, – сказал в видеообращении Слуцкий, опубликованном в "Твиттере" журналиста Тимура Журавеля. – Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом.
"СЭ" вел трансляцию встречи "Барселона" – "Ювентус".
Главные цитаты Слуцкого о матче "Барселона" – "Ювентус" в одном месте //
Кто вам больше понравился в качестве комментатора-эксперта - Карпин или Слуцкий?
полная реплика о том, как Слуцкому дался комментаторский дебют, - в пятничной Афише. 19:35 на @MatchTV. ну и обсудим, как он справился.) pic.twitter.com/svha65KFVu– ZhuraWell (@TimZhur) 20 апреля 2017 г.
СашаРичагин
Бедный! Он чуть не лопнул. НО хорошо, что наконец он нашёл своё место. Болтать языком - это точно его. Он и Валера Верим - отличная пара.
09:57