Леонид Слуцкий: "Информация о моем уходе не повлияла на игру с "Тоттенхэмом"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) посетовал на большое количество кадровых потерь, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По словам специалиста, результат встречи закономерен.

– Тяжело, - начал Слуцкий. - У нас много кадровых потерь, которые было тяжело восполнить. Вернблум, Фернандес, Головин вчера сильно температурил и вышел в очень плохом состоянии – мы вынуждены были его заменить. Поэтому, несмотря на то, что ход матча складывался удачно – мы повели, и можно было рассчитывать на что-то большее, – к сожалению, кадрового ресурса для того, чтобы дальше на равных играть с "Тоттенхэмом", нам не хватило. Результат, наверное, закономерен.

– Как вы мотивировали игроков, и повлияла ли на них как-то новость о том, что вы уходите?

– Нет. Еще раз говорю: сыграли в свою силу. К сожалению, для нас сейчас любая потеря фатальна, а с таким сильным соперником – тем более. Эта информация никак не сказалась.