12:11 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Голы, пропущенные Акинфеевым, - последнее, что нас волнует"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что его не волнует антирекорд вратаря Игоря Акинфеева. Армейцы пропускают в каждом матче Лиги чемпионов на протяжении 42 игр, в 39 из которых место в воротах занимал 30-летний россиянин.

- Голы, пропущенные Акинфеевым, - последнее, что нас волнует. Даже если мы выиграем со счетом 10:9, это нас устроит, - цитирует Слуцкого официальный сайт УЕФА.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2412424.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Лёня.вы не бразильцы,что-бы выигрывать 10 : 9. А то со стороны можно подумать.что вы забиваете больше чем пропускаете.

13:54

Самосвалофф

Истессна, Игорек в воротах ведь не для того, чтоб мячи ловить, а чтоб рекорды ставить))) было у отца три сына : старший, средний тренер и младший футболист. Старший хорошо учился, а два последних школу пропускали. Как че скажут, как в лужу пукнут

12:42

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