Леонид Слуцкий: "Голы, пропущенные Акинфеевым, - последнее, что нас волнует"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что его не волнует антирекорд вратаря Игоря Акинфеева. Армейцы пропускают в каждом матче Лиги чемпионов на протяжении 42 игр, в 39 из которых место в воротах занимал 30-летний россиянин.

- Голы, пропущенные Акинфеевым, - последнее, что нас волнует. Даже если мы выиграем со счетом 10:9, это нас устроит, - цитирует Слуцкого официальный сайт УЕФА.