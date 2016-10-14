Леонид Слуцкий: "Голы, пропущенные Акинфеевым, - последнее, что нас волнует"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что его не волнует антирекорд вратаря Игоря Акинфеева. Армейцы пропускают в каждом матче Лиги чемпионов на протяжении 42 игр, в 39 из которых место в воротах занимал 30-летний россиянин.
- Голы, пропущенные Акинфеевым, - последнее, что нас волнует. Даже если мы выиграем со счетом 10:9, это нас устроит, - цитирует Слуцкого официальный сайт УЕФА.
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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2412424.html
Slim Taller
Лёня.вы не бразильцы,что-бы выигрывать 10 : 9. А то со стороны можно подумать.что вы забиваете больше чем пропускаете.
13:54
Самосвалофф
Истессна, Игорек в воротах ведь не для того, чтоб мячи ловить, а чтоб рекорды ставить))) было у отца три сына : старший, средний тренер и младший футболист. Старший хорошо учился, а два последних школу пропускали. Как че скажут, как в лужу пукнут
12:42