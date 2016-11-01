Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед гостевым матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" отметил, что полузащитник Александр Головин играет в этом сезоне стабильно, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

20-летний игрок был вызван в сборную России на игры против Катара и Румынии, а главный тренер национальной команды Станислав Черчесов подчеркнул, что отсутствие Еременко и Дзагоева в последних играх у ЦСКА стало для Головина дополнительным стимулом.

– По словам Черчесова, отсутствие Дзагоева и Еременко стало дополнительным стимулом для Головина. Согласны?

– И до травмы Дзагоева и Еременко он играл в стартовом составе, по 90 минут в каждом матче. Не думаю, что перераспределение дополнительных функций сказалось сверхположительно. Мне кажется, он демонстрирует достаточно стабильный уровень на протяжении этого сезона. Но, как любому молодому футболисту, Головину есть куда стремиться и, конечно, он может играть более качественно и результативно.