Леонид Слуцкий: "Главный вопрос – сможет ли ЦСКА сдержать скоростных игроков "Байера"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" отметил скоростные качества соперника, передает из Германии корреспондент "СЭ" Виталий Айрапетов. Матч "Байер" – ЦСКА состоится в Ливеркузене в 21:45 по московскому времени.

– В "Байере" не считают, что считают скорость своим преимуществом. Знаете, как надо бороться с этим козырем немцев?

– Согласен, что главный вопрос завтра – сможем ли мы выдержать скорость игроков "Байера". Это станет ключевым фактором в предстоящей игре.

– Кто завтра точно не сыграет?

– Мы привезли 18 игроков. Все будут включены в протокол. Все готовятся к матчу.

– Роман Еременко рассказал о финском форварде "Байера"

– Мы общались с Романом на эту тему. Считаю, все его мячи стали плодом коллективных действий. Он являлся наконечником. Мы анализировали все матчи "Байера". Игру с "Гамбургом", конечно, смотрели.