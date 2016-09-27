21:25 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Фигура Дзагоева важна для ЦСКА, учитывая не супердлинную скамейку"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед началом матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" подчеркнул, что у армейцев есть определенные кадровые проблемы. По словам специалиста, полузащитник Алан Дзагоев, который не сможет принять участие в игре, является важной фигурой для красно-синих.

- Дзагоева и Ионова нет даже в протоколе, - сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" Слуцкий. - Василий Березуцкий начнет эту игру. Определенные кадровые проблемы у нас есть. С одной стороны, потеря игрока не может быть фатальной, но если учитывать нашу не супердлинную обойму, его фигура для нас очень важна. Повторюсь, но матч с "Краснодаром" мы провели без него.

Дайер? Он не играл в предыдущей встрече с "Мидлсбро". На мой взгляд, сложно сказать, кто из игроков "Тоттенхэма" сильнее. "Шпоры" - топовая команда, которая относительно безболезненно заменяет игроков. Не стал бы говорить, что отсутствующие - футболисты стартового состава. В их отсутствие они не изменяют рисунок игры. Те, кто выйдет на замену - игроки сопоставимого качества.

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттенхэм"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

скамейка не очень длинная, так как денег нет, но вы там в космосе держитесь.

21:51

цска 19781978

А если не учитывать.Что то Леня гонит

21:42

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