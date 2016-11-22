Леонид Слуцкий: "Если в матче с "Байером" ЦСКА будет не в оптимальной форме, то компенсирует это эмоциональным зарядом"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что полузащитник Алан Дзагоев готов выйти на поле с первых минут. Кроме того, специалист поблагодарил работников "Арены ЦСКА" за состояние газона в это время года.

– Сложно определить физическое состояние команды, последние тренировки носили восстановительный характер, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Слуцкий. – Учитывая, что это Лига чемпионов, последний домашний матч, думаю, даже если состояние неоптимальное, мы сможем компенсировать это высоким эмоциональным зарядом.

Алан Дзагоев сыграет с первых минут, а дальше будем смотреть, отслеживать его состояние. Газон? Надо поблагодарить работников стадиона за их работу, потому что для этого времени года газон в нормальном состоянии. Сюрпризы в составе? (смеется) Если вы называете сюрпризом появление в основе Федора Чалова, то и сегодня вы увидите его с первых минут.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"