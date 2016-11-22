19:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Если в матче с "Байером" ЦСКА будет не в оптимальной форме, то компенсирует это эмоциональным зарядом"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что полузащитник Алан Дзагоев готов выйти на поле с первых минут. Кроме того, специалист поблагодарил работников "Арены ЦСКА" за состояние газона в это время года.

 
Вчера. Москва. Леонид СЛУЦКИЙ.ЦСКА перед "Байером": пустые амбары

– Сложно определить физическое состояние команды, последние тренировки носили восстановительный характер, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Слуцкий. – Учитывая, что это Лига чемпионов, последний домашний матч, думаю, даже если состояние неоптимальное, мы сможем компенсировать это высоким эмоциональным зарядом.

Алан Дзагоев сыграет с первых минут, а дальше будем смотреть, отслеживать его состояние. Газон? Надо поблагодарить работников стадиона за их работу, потому что для этого времени года газон в нормальном состоянии. Сюрпризы в составе? (смеется) Если вы называете сюрпризом появление в основе Федора Чалова, то и сегодня вы увидите его с первых минут.

 

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"

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12253 чел.
Как закончится матч Лиги чемпионов ЦСКА - "Байер"?
Победой ЦСКА с пропущенными мячами
13.7%
Сухой победой ЦСКА
14.6%
Результативной ничьей
8.5%
Нулевой ничьей
3.1%
Победой "Байера" с пропущенными мячами
20.6%
Сухой победой "Байера"
39.4%
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old grumbler

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