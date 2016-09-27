Леонид Слуцкий: "Долгое время ЦСКА сдерживал натиск "Тоттенхэма"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1) остался доволен самоотдачей своей команды. По словам специалиста, пропущенный гол - следствие усталости игроков.

- Было понятно, что "Тоттенхэм" намеревался владеть мячом, что он и делал, - сказал в эфире "Матч ТВ" Леонид Слуцкий. - Нам было необходимо высоко играть в обороне и делать ставку на контратаки. В целом, план нам удавался. Особенно по ходу первого тайма. Несмотря на то, что шпоры владели мячом, у ЦСКА были моменты.

После перерыва мы стали садиться глубже, ближе к концовке силы заканчиваются. Гол стал следствием этого. "Тоттенхэм" свободно принимал мяч в зонах. Потом мы организовали штурм, но как-то так. Все равно могу похвалить свою команду за уровень самоотдачи и старания. Долгое время ЦСКА сдерживал натиск.

Дзагоев и Ионов? У нас небольшая обойма игроков, поэтому отсутствие каждого из них сказывается. Василий Березуцкий смог сыграть только тайм благодаря героическим усилиям. Не могу назвать точные даты возвращения их в общую группу. Это важно, но в любом случае, ЦСКА мог рассчитывать на более успешный результат, выступая этим составом.