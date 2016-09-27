Леонид Слуцкий: "Долгое время ЦСКА сдерживал натиск "Тоттенхэма"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1) остался доволен самоотдачей своей команды. По словам специалиста, пропущенный гол - следствие усталости игроков.
- Было понятно, что "Тоттенхэм" намеревался владеть мячом, что он и делал, - сказал в эфире "Матч ТВ" Леонид Слуцкий. - Нам было необходимо высоко играть в обороне и делать ставку на контратаки. В целом, план нам удавался. Особенно по ходу первого тайма. Несмотря на то, что шпоры владели мячом, у ЦСКА были моменты.
После перерыва мы стали садиться глубже, ближе к концовке силы заканчиваются. Гол стал следствием этого. "Тоттенхэм" свободно принимал мяч в зонах. Потом мы организовали штурм, но как-то так. Все равно могу похвалить свою команду за уровень самоотдачи и старания. Долгое время ЦСКА сдерживал натиск.
Дзагоев и Ионов? У нас небольшая обойма игроков, поэтому отсутствие каждого из них сказывается. Василий Березуцкий смог сыграть только тайм благодаря героическим усилиям. Не могу назвать точные даты возвращения их в общую группу. Это важно, но в любом случае, ЦСКА мог рассчитывать на более успешный результат, выступая этим составом.
gallus1970
Абсолютно трусливая игра. Как можно так дома играть? Почему силы то заканчиваются? Может, тренируются не так? Точнее, мучиться. Никогда не видел в Слуцком тренера. Пародия одна. Так, рубаха-парень. Пообщаться с ним наверно интересно, а тренировать, не его.
00:25
Супершвайни
Натиск- это шо це таке?)))
00:22
andrey62
Леня,почему силы заканчиваются только у команд которые ты тренируешь? Как долго мы будем смотреть как нас возят ? Если кроме демагогии ничего нет ,олимпия по прежнему твой уровень!
00:20
fell62
Это у Лёни такой план , сначала заманиваем , затем окружаем , кули полководец.
00:17
никнейм1
Лёня идиот. Дома отбиваться весь матч.
00:13
shu111
Был натиск?
00:11
NickNo
У меня один вопрос только. Почему силы заканчиваются только у наших?
00:10