Леонид Слуцкий: "ЦСКА завтра примет решение по Дзагоеву"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий уверен, что отсутствие некоторых игроков "Тоттенхэма" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов скажется на игре лондонцев, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По его словам, "шпоры" обладают хорошей глубиной состава.
- Как состояние Дзагоева?
- По Алану примем решение завтра.
- Кого выделите из состава "Тоттенхэма", с учетом потерь? Особенно при "стандартах".
- Не могу сказать, что именно "стандарты" - основная угроза. Понятно, что Сон здорово их исполняет, Фертонген, Янссен, Алдервейрелд будут очень опасны у наших ворот. У "Тоттеннхэма" в принципе очень сильная группа атаки. И даже если кто-то выпадает, то есть достойные замены. Того же Кейна вполне может заменить Янссен - очень качественный форвард. Не играет Сиссоко - играет Ламела.
- Нет ли опасений, что с учетом событий на чемпионате Европы-2016 на трибунах может быть напряженная атмосфера?
- Думаю, те английские болельщики, которые приедут в Москву, смогут ощутить высокий уровень гостеприимства. Не только на стадионе, но и в Москве. Никаких оснований для беспокойства нет.
Константин Срулевич Наумов
Слуцкий соперника до игры изучает. Это читерство. Вот наши спартаковцы играют честно - как признался Глушаков - спартаковцы соперника изучают в первом тайме, в процессе игры. В матче с АЕКом вот например процесс изучения на 2 игры растянулся, там даже необучаемый Ещенко одного соперника изучил, который напротив него играл. Слуцкий просто не понимает, что изучать соперника - глупая потеря времени. Ведь всё дело в костюме, если наденешь правильный костюм - то и результат будет хороший. А неправильные костюмы, которые не приносят удачу, надо сжигать. Видите - всё просто!
20:15 26 сентября