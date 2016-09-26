Леонид Слуцкий: "ЦСКА завтра примет решение по Дзагоеву"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий уверен, что отсутствие некоторых игроков "Тоттенхэма" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов скажется на игре лондонцев, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По его словам, "шпоры" обладают хорошей глубиной состава.

- Как состояние Дзагоева?

- По Алану примем решение завтра.

- Кого выделите из состава "Тоттенхэма", с учетом потерь? Особенно при "стандартах".

- Не могу сказать, что именно "стандарты" - основная угроза. Понятно, что Сон здорово их исполняет, Фертонген, Янссен, Алдервейрелд будут очень опасны у наших ворот. У "Тоттеннхэма" в принципе очень сильная группа атаки. И даже если кто-то выпадает, то есть достойные замены. Того же Кейна вполне может заменить Янссен - очень качественный форвард. Не играет Сиссоко - играет Ламела.

- Нет ли опасений, что с учетом событий на чемпионате Европы-2016 на трибунах может быть напряженная атмосфера?

- Думаю, те английские болельщики, которые приедут в Москву, смогут ощутить высокий уровень гостеприимства. Не только на стадионе, но и в Москве. Никаких оснований для беспокойства нет.

Кейн, Дембеле, Сиссоко и Роуз пропустят матч ЛЧ с ЦСКА