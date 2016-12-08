Леонид Слуцкий: "ЦСКА справляется с проблемами в России, но в Лиге чемпионов..."

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Тоттенхэма" (1:3) посетовал, что кадровые проблемы повлияли на результаты армейцев в нынешнем розыгрыше турнира, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Могла ли команда, с учетом всех травм и прочих обстоятельств, сыграть в этой Лиге чемпионов лучше? И как оцените тот факт, что ЦСКА опять пропустил из-за ошибки при выполнении искусственного офсайда?

– Из шести матчей в этой Лиге чемпионов в четырех мы могли рассчитывать на три результата – когда у нас были три ничьи и домашний матч с "Тоттенхэмом". Но понятно, что мы можем быть конкурентоспособны в такой группе только в оптимальном варианте состава и в оптимальном состоянии. Поэтому, естественно, с теми потерями, которые у нас есть и были, в чемпионате России мы еще справляемся, но в Лиге чемпионов сделать это крайне сложно.

Что касается искусственного офсайда, то я стал бы акцентировать внимание не на нем, а на том, что мы пытаемся играть очень часто высоко. В чемпионате России для меня важнее, что у нас около 40 отборов на чужой половине поля, чем то, что мы можем где-то раз провалиться. Мы не можем моментально перестроить игру и действовать с глубокой линией, потому что мы никогда так не играем в чемпионате.

По-разному играть в первенстве страны и Лиге чемпионов очень сложно, потому что у футболистов есть определенные навыки. Еще раз повторю, что, на мой взгляд, вопрос не в этом, а в том, что нам было достаточно тяжело даже с минимальными кадровыми потерями в матчах с такими соперниками играть на равных. Но в четырех матчах нам это удалось.