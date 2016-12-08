Леонид Слуцкий: "ЦСКА справляется с проблемами в России, но в Лиге чемпионов..."

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Тоттенхэма" (1:3) посетовал, что кадровые проблемы повлияли на результаты армейцев в нынешнем розыгрыше турнира, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Могла ли команда, с учетом всех травм и прочих обстоятельств, сыграть в этой Лиге чемпионов лучше? И как оцените тот факт, что ЦСКА опять пропустил из-за ошибки при выполнении искусственного офсайда?
– Из шести матчей в этой Лиге чемпионов в четырех мы могли рассчитывать на три результата – когда у нас были три ничьи и домашний матч с "Тоттенхэмом". Но понятно, что мы можем быть конкурентоспособны в такой группе только в оптимальном варианте состава и в оптимальном состоянии. Поэтому, естественно, с теми потерями, которые у нас есть и были, в чемпионате России мы еще справляемся, но в Лиге чемпионов сделать это крайне сложно.
Что касается искусственного офсайда, то я стал бы акцентировать внимание не на нем, а на том, что мы пытаемся играть очень часто высоко. В чемпионате России для меня важнее, что у нас около 40 отборов на чужой половине поля, чем то, что мы можем где-то раз провалиться. Мы не можем моментально перестроить игру и действовать с глубокой линией, потому что мы никогда так не играем в чемпионате.
По-разному играть в первенстве страны и Лиге чемпионов очень сложно, потому что у футболистов есть определенные навыки. Еще раз повторю, что, на мой взгляд, вопрос не в этом, а в том, что нам было достаточно тяжело даже с минимальными кадровыми потерями в матчах с такими соперниками играть на равных. Но в четырех матчах нам это удалось.
spetrov
...Доставляет неизменное удовольствие, когда читаешь приверженцев заведомо более богатых клубов (далеко не первый год более богатых) на тему купленного судейства и видя реальность вокруг. Люди с жаром спорят с очевидным. :) Видимо, так им лучше жить. Мозг меньше работает. Не будем им мешать, как сказали бы ведущий программы "В мире жЫвотных". :)
02:06
spetrov
MAYERICK, ваша корова точно мычать не должна.
02:00
spetrov
Юмор у отдельных комментаторов на сайте СЭ просто потрясающий. Это даже не Аншлаг, это гораздо круче. :)
02:00
MAYERICK
С купленным отрядом СВОИХ свистулькиных здесь можно справится с кем угодно..........
01:55
ATA
гинер и слуцкер мы " г-но" остальные для них космос
01:52
ДОЗВОН ГУБЕР
"....с проблемами в России..." СПРАВЛЯЕТСЯ гражданин одной ближневосточной страны, по совместительству -- начальник конюшни...
01:48