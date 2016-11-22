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Леонид Слуцкий: "ЦСКА провел очень качественный матч с "Байером"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей с "Байером" (1:1) в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов во флэш-интервью подчеркнул, что остался доволен игрой своих подопечных. По словам Слуцкого, ЦСКА провел качественный поединок.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Байер" - 1:1.ЦСКА: без побед и без плей-офф Лиги чемпионов

– Не назвал бы этот матч неоднозначным, – подчеркнул Слуцкий во флеш-интервью. – Мы провели очень хороший, качественный поединок, создали массу моментов в обоих таймах. Очень жаль, что мы стремились к победе, но не смогли ее добиться. Но команде могу сказать только слова благодарности.

– Почему два матча с "Байером" получились настолько лучше, чем две встречи с "Монако"?

– Все зависит от текущего состояния. Домашний матч с "Монако" был тоже неплохим по содержанию, мы были близки к победе. То, что с "Байером" встречи получились более эмоциональными и яркими, связано с текущей формой.

– Кадровые проблемы сильно связывают руки?

– А какой смысл об этом говорить? Мы давно в таком состоянии находимся. В любом случае, у нас выходит на поле 11 человек, мы в таких же условиях, как и другие команды.

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