Леонид Слуцкий: "ЦСКА проиграл абсолютно по делу"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов от "Монако" (0:3) извинился перед поклонниками красно-синих, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Совсем не получилась у нас игра, – сказал Слуцкий. – Впервые в этом сезоне проиграли абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками, смотревшими игру на стадионе и по ТВ.

Если мы проигрываем несколько матчей подряд – это, безусловно, тенденция. Если был бы рецепт, как из этой ситуации выходить, уже бы им воспользовался.

Сегодня "Монако" был однозначно сильнее нас, но прогнозы на их будущее давать сложно.

Момент Страндберга? У нас были шансы в первом тайме, мы их не реализовали. Но как бы это повлияло на ход матча, забей мы, мне сложно сказать.