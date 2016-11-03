Леонид Слуцкий: "ЦСКА проиграл абсолютно по делу"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов от "Монако" (0:3) извинился перед поклонниками красно-синих, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Совсем не получилась у нас игра, – сказал Слуцкий. – Впервые в этом сезоне проиграли абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками, смотревшими игру на стадионе и по ТВ.
Если мы проигрываем несколько матчей подряд – это, безусловно, тенденция. Если был бы рецепт, как из этой ситуации выходить, уже бы им воспользовался.
Сегодня "Монако" был однозначно сильнее нас, но прогнозы на их будущее давать сложно.
Момент Страндберга? У нас были шансы в первом тайме, мы их не реализовали. Но как бы это повлияло на ход матча, забей мы, мне сложно сказать.
Chibisov
Читая этот перл от слуцкого "о том что мол они первый матч проиграли по делу")))) вспоминаются слова из песни Шуфутинского."Ах леня у вас в башке солома")))
01:28
MAYERICK
А до этого не "по делу проигрывали".......с отъездом Лужкова в столице появился новый "лгун, болтун и говорун"....
01:24
Петербург
"Впервые в этом сезоне проиграли абсолютно по делу." А до этого, получается, проигрывали исключительно по недоразумению. Красавчег!
01:02
Коновалов
ой)))
00:58