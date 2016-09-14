23:59 14 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "ЦСКА потребовалось 15 минут, чтобы адаптироваться в Лиге чемпионов"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничейного результата в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2) отметил, что армейцам потребовалось 15 минут, чтобы адаптироваться в Лиге чемпионов. ЦСКА проигрывал по ходу матча со счетом 0:2, однако смог свести матч к ничьей.

– Я не хотел бы обсуждать судейство, потому что оно было очень высокого уровня, – сказал Слуцкий после матча в эфире телеканала "Матч ТВ". – Что случилось в первые 15 минут с командой? Всегда требуется какое-то количество времени на адаптацию в Лиге чемпионов. Если раньше нам для этого мог потребоваться целый матч, то сейчас хватило и 15 минут. У нас есть тактика на те случаи, когда мы выигрываем и когда мы проигрываем. Главное, что получилось переключить этот тумблер, повысить скорости. Всегда хочется выигрывать, но если быть объективным, то сегодня ЦСКА показал достойный результат.

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