Леонид Слуцкий: "ЦСКА отдал все, что мог"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" (1:1) посетовал, что его команде не хватило концентрации в концовке встречи. Он отметил, что армейцы продемонстрировали максимальную самоотдачу.
– Чего не хватило ЦСКА? Концентрации внимания, – сказал Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ". – Тяжело. Когда мы устаем – замены не такие полноценные, как основной состав. Садимся ниже и ниже. А когда обороняешься так глубоко, может возникнуть какой-то момент. Очень обидно. Понимаю, что вряд ли могу предъявить претензии игрокам. Они отдали все, что у них было.
– Во втором тайме не было шансов сыграть, как в первом?
– Понятно, что где-то оберегали. Подустали. Было сложнее играть в таком же темпе.
– Траоре забил, но много брака. Вы больше довольны его игрой или нет?
– Он много цеплялся, навязал борьбу, забил гол. Ему игра записана в актив.
– С чем связана замена Ионова?
– Он много ошибался.
– Серия Акинфеева сильно на него давит.
– Нет. Он спокоен.
П_о_в_а_р
Думал об одном, нарисовал о другом.) Головна опустил ниже в опорную и ещё вместо Ионова гораздо более защитного Миланова выпустил. Вот ап чём.)) Иными слова, не тренера ли инициатива "сесть глубоко"
00:54
П_о_в_а_р
Кстати, матч с Хемом, в плане игры, ЛеонидВикторычу очень пондравился.
00:37
П_о_в_а_р
Первый тайм. Леонидий много бегает по бровке, кричит, недоволен опорной зоной (если верить комментатору от бровки), видимо Ионов недостаточно глубоко в неё опускается. Второй тайм, замена Ионова, Головин уже не играет под нападающим, как Ионов, а действует гораздо глубже, ЛеонидВикторыч перестаёт бегать по бровке, садится на скамейку и качается в своём привычном стиле (возможно теперь то всё начало устраивать и ситуация в опорке тоже), ЦСКА "садится всё ниже и ниже" (слова ЛеонидВикторыча), пропускает гол, не смотря на феерию Игоря. Внимание вопрос. Был ли доволен ЛеонидВикторыч игрой в первом тайме? (про резалт вопроса не идёт) И почему во втором тайме начали играть иначе (уж не в тренерских корректировках в перерыве ли дело)
00:35
Ралпачан Фляйшманъ
Dexty_07_ "бы" - это удел убогих и тупых. я видел, что с сельмашем сотворила Бавария, и видел, как оравшие про космос ростовские болелы поумнее разом заткнулись. к сожалению, не все умом блещут. впрочем, от колхозных ущербов чего еще ожидать. удачи Атлетико, пусть поучат таких как ты хорошим манерам.
00:35
Dexty_07
Ралпачан Фляйшманъ, смеятся над Ростовом может только убогий или тупой...Не представляю что бы Атлетико сотворил с таким трусоконским пометом, как ЦСКА...
00:22
Ралпачан Фляйшманъ
всё нормально, Лёня. теперь терять нечего, выездная модель - и будь что будет.
00:22
Баск
Леонид Слуцкий: "ЦСКА отдал все, что мог"...... И победу тоже.
00:21
Ралпачан Фляйшманъ
ахххаххх. сельмаш то да, шампиньон еще тот. про ЦСКА хихикали, а сами в космос полетели с первой попытки. посмотрим, как Симеоне вторую космическую даст. у легии -12, у Сослана есть все шансы уже в этом туре поляков догнать))))
00:20
никнейм1
Опять ты проиграл матч. Трус.
00:19
Felix BARSA
Леня только и может с помощью Гинера и админ ресурса чемпионом становиться,как в Европу попадает,так ему показывают его место! РОСТСЕЛЬМАШ ЧЕМПИОН НЕМОСКОВСКОЙ РОССИИ !!!
00:14
СашаРичагин
ЦСКА ещё не всё отдал. Да, отдал Думбия. Отдал Мусу. Отдал Панченко. Отдал Хонду. Но надо ещё отдать Слуцкого. Вот сейчас в "Крыльях Советов" позиции тренера зашатались. Вот и нужно его туда отдать. Это его уровень. Нельзя патологическому трусу играть в Европе.
00:12