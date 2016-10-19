Леонид Слуцкий: "ЦСКА отдал все, что мог"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" (1:1) посетовал, что его команде не хватило концентрации в концовке встречи. Он отметил, что армейцы продемонстрировали максимальную самоотдачу.

– Чего не хватило ЦСКА? Концентрации внимания, – сказал Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ". – Тяжело. Когда мы устаем – замены не такие полноценные, как основной состав. Садимся ниже и ниже. А когда обороняешься так глубоко, может возникнуть какой-то момент. Очень обидно. Понимаю, что вряд ли могу предъявить претензии игрокам. Они отдали все, что у них было.

– Во втором тайме не было шансов сыграть, как в первом?

– Понятно, что где-то оберегали. Подустали. Было сложнее играть в таком же темпе.

– Траоре забил, но много брака. Вы больше довольны его игрой или нет?

– Он много цеплялся, навязал борьбу, забил гол. Ему игра записана в актив.

– С чем связана замена Ионова?

– Он много ошибался.

– Серия Акинфеева сильно на него давит.

– Нет. Он спокоен.