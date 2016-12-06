Леонид Слуцкий: "Что скажу игрокам ЦСКА о уходе? Мы уже пообщались"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" заявил, что результат завтрашней встречи не сможет повлиять на его решение покинуть армейский клуб, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Перед пресс-конференцией ЦСКА объявил о том, что Слуцкий оставляет свой пост после завтрашней игры.

– Результат завтрашнего матча может как-то повлиять на ваше решение? - вопрос Слуцкому.

– Конечно, нет.

– Вы проработали в ЦСКА 7 лет. Каково выводить команду на игру в последний раз?

– Завтра смогу испытать эти чувства и потом поделиться с вами.

– Думали, что скажете команде в раздевалке?

– Мы уже пообщались.

– Почему решили сделать это не после матча, а до? Как это может повлиять?

– После игры совсем не было бы времени. Кто-то улетает, кто-то нет. Учитывая, что сегодня мы говорили с командой на эту тему, поэтому и было такое решение.

– Встреча в ресторане будет?

– Предполагается, но позже.

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!