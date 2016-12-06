Леонид Слуцкий: "Что скажу игрокам ЦСКА о уходе? Мы уже пообщались"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" заявил, что результат завтрашней встречи не сможет повлиять на его решение покинуть армейский клуб, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Перед пресс-конференцией ЦСКА объявил о том, что Слуцкий оставляет свой пост после завтрашней игры.
– Результат завтрашнего матча может как-то повлиять на ваше решение? - вопрос Слуцкому.
– Конечно, нет.
– Вы проработали в ЦСКА 7 лет. Каково выводить команду на игру в последний раз?
– Завтра смогу испытать эти чувства и потом поделиться с вами.
– Думали, что скажете команде в раздевалке?
– Мы уже пообщались.
– Почему решили сделать это не после матча, а до? Как это может повлиять?
– После игры совсем не было бы времени. Кто-то улетает, кто-то нет. Учитывая, что сегодня мы говорили с командой на эту тему, поэтому и было такое решение.
– Встреча в ресторане будет?
– Предполагается, но позже.
GOLDENPRIDE
Вот СлУЧАРА!!!!)))) ну надеюсь гинер обеспечит ему достойный золотой дождь на всю оставшуюся )))) где такого другого верного плюшевого мишку сыскать ))))
22:17 6 декабря