21:41 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Что скажу игрокам ЦСКА о уходе? Мы уже пообщались"

0
0
0
1

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" заявил, что результат завтрашней встречи не сможет повлиять на его решение покинуть армейский клуб, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Перед пресс-конференцией ЦСКА объявил о том, что Слуцкий оставляет свой пост после завтрашней игры.

 
Леонид СЛУЦКИЙ.Почему Слуцкий останется легендой ЦСКА

– Результат завтрашнего матча может как-то повлиять на ваше решение? - вопрос Слуцкому.

– Конечно, нет.

– Вы проработали в ЦСКА 7 лет. Каково выводить команду на игру в последний раз?

– Завтра смогу испытать эти чувства и потом поделиться с вами.

– Думали, что скажете команде в раздевалке?

– Мы уже пообщались.

– Почему решили сделать это не после матча, а до? Как это может повлиять?

– После игры совсем не было бы времени. Кто-то улетает, кто-то нет. Учитывая, что сегодня мы говорили с командой на эту тему, поэтому и было такое решение.

– Встреча в ресторане будет?

– Предполагается, но позже.

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!

Опрос

Чем теперь займется Леонид Слуцкий?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 6-й тур
Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: расставание
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

GOLDENPRIDE

Вот СлУЧАРА!!!!)))) ну надеюсь гинер обеспечит ему достойный золотой дождь на всю оставшуюся )))) где такого другого верного плюшевого мишку сыскать ))))

22:17 6 декабря

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ