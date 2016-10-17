Леонид Слуцкий: "Акинфеев готовится к игре с "Монако", Дзагоев - нет"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" рассказал, что вратарь Игорь Акинфеев готовится к завтрашней игре, а полузащитник Алан Дзагоев – нет. Также специалист оценил шведскую бригаду арбитров, которая будет обслуживать завтрашний матч, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Акинфеев готовится к игре, Дзагоев – нет, – сказал Слуцкий.
– Как переживает Еременко ситуацию с отстранением?
– Этот вопрос о моральном состоянии лучше адресовать Роману.
– Завтра будет работать шведская бригада арбитров. Будете обращать внимание Вернблума на это?
– Шведское гражданство может дать ему плюс, какие-то фолы будут пропускаться, а может стать и минусом.