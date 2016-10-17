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Леонид Слуцкий: "Акинфеев готовится к игре с "Монако", Дзагоев - нет"

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14 сентября. Лондон. "Тоттенхэм" - "Монако" - 1:2. Даниэл СУБАШИЧ (слева) и Андреа РАДЖИ празднуют победу.Пять минусов "Монако". На заметку ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" рассказал, что вратарь Игорь Акинфеев готовится к завтрашней игре, а полузащитник Алан Дзагоев – нет. Также специалист оценил шведскую бригаду арбитров, которая будет обслуживать завтрашний матч, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Акинфеев готовится к игре, Дзагоев – нет, – сказал Слуцкий.

– Как переживает Еременко ситуацию с отстранением?

– Этот вопрос о моральном состоянии лучше адресовать Роману.

– Завтра будет работать шведская бригада арбитров. Будете обращать внимание Вернблума на это?

– Шведское гражданство может дать ему плюс, какие-то фолы будут пропускаться, а может стать и минусом.

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