Леонид Слуцкий: "Акинфеев готовится к игре с "Монако", Дзагоев - нет"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" рассказал, что вратарь Игорь Акинфеев готовится к завтрашней игре, а полузащитник Алан Дзагоев – нет. Также специалист оценил шведскую бригаду арбитров, которая будет обслуживать завтрашний матч, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Акинфеев готовится к игре, Дзагоев – нет, – сказал Слуцкий.

– Как переживает Еременко ситуацию с отстранением?

– Этот вопрос о моральном состоянии лучше адресовать Роману.

– Завтра будет работать шведская бригада арбитров. Будете обращать внимание Вернблума на это?

– Шведское гражданство может дать ему плюс, какие-то фолы будут пропускаться, а может стать и минусом.