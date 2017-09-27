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00:15 | Футбол — Лига чемпионов

Леонид Федун: "Травма Реброва - ужас. у него "кресты"

Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Итог встречи Лиги чемпионов с "Ливерпулем"  - 1:1 в Москве - в разговоре с журналистами подвел владелец "Спартака"

Филипп ПАПЕНКОВ
из Тушина

– Упорная борьба, если бы так поступали в чемпионате России, то не были бы на 10-м месте, – сказал Федун. – Результатом доволен. "Ливерпуль" – это совсем другая лига. Разница большая, но за счет колоссального настроя сумели добиться позитивного результата. Причем не вторым, конечно, но полуторным составом.

Травма Реброва – это ужас. Кажется, у него "кресты". Не хочу забегать вперед, но очень похоже.

– Болельщики зажгли дымовую шашку…

– Думаю, это провокация. Потому что нам фанаты обещали, что такого не будет. Прямая провокация.

Вторник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; - 1:1.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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