Леонид Федун: "С "Ливерпулем" тоже поборемся!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал спецкору "СЭ" Александру БОБРОВУ итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Церемония прошла в Монако, чемпион России возглавил группу Е с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

– Достаточно ровная группа, – сказал Федун. – Выделяется только одна команда – "Ливерпуль". С двумя остальными соперниками можно играть. Да и с "Ливерпулем" тоже поборемся. Как говорится, до первой игры шансы у всех равны.

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