Леонид Федун: "С "Ливерпулем" тоже поборемся!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал спецкору "СЭ" Александру БОБРОВУ итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Церемония прошла в Монако, чемпион России возглавил группу Е с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".
– Достаточно ровная группа, – сказал Федун. – Выделяется только одна команда – "Ливерпуль". С двумя остальными соперниками можно играть. Да и с "Ливерпулем" тоже поборемся. Как говорится, до первой игры шансы у всех равны.
Millwall82
Еще один космонавт, мясные объясните ему уже что он тупой и жлоб.
21:03
NF
О, событие, "аналитик" откликнулся. Вам с таким составом - как в 2002-м...
20:59
Slim Taller
Jean4 Не удивлюсь если Севилья займет 1-е место в этой группе. 20:54 А чему удивляться-то?! Я почти уверен,что Севилья будет первой.а Ливерпуль вторым.
20:58
Николай ВасильевичЪ
Федун-где твои новички!?)))Как лигу играть собираешься,неужто нынешним колхозом?)))Гони прочь Родионова,он был добротным игроком(прекрасно его помню),но оказался никаким менегером!)))Где новички??? Собственно,болельщик Зенита.
20:58
Drek
Если у всего штаба Спартака такое же настроение, то Каррера зимой вернется в солнечную Италию
20:56
Jean4
Не удивлюсь если Севилья займет 1-е место в этой группе.
20:54
Andrei777777
"Играть можно со всеми ". Кто же спорит? И с Реалом можно играть . Ну и что с того , что табло покажет 0:7 ? Зато в старости будет , что вспомнить .
20:54
Jean4
4-ю команду Испании Федун в расчет не берет? Ну-ну =)))
20:52
да, мой учитель
Марибор-Наше всё!))
20:46
баламошка
Не поборемся, а деклассируем тухлую аглицкую колбасятину!
20:40
Serenky25
Кто там поборется то? Комбаров нулевой? Не протрезвевший Глушаков или "помолодевший" Самедов? Промес один поборется..ему в Европе надо проявить себя и валить...Дожили...
20:36
marksan
Вало_____ Ларнаку вспомните или Сент-Галлен!
20:33
fedland
А Федун мне нравится. Просто красавчик. Провалил трансферную компанию и оптимизма полные штаны...
20:32
marksan
Люблю читать фантазии некоторых хозяев!
20:31
реал курит,свиньи рулят
Марибор обрадовался.......третье место гарантировано
20:31
skabarga
Сразу как-то вспомнился далекий 2002 год...и лежащий в своих воротах после очередного гола, усталый от нескончаемого позора Станислав Саламович...в тот вечер играл только он один...
20:28
Вало
Чуть было не случилось 1 - 18 , да Марибор спас ...
20:28
Валерий Милан-Монако
Сначало поборите трансфер(наведите порядок в руководстве(а то один сплошной позор( С такой игрой Марибор выглядит явным фаворитом(
20:23
Buldozer46
Ну теперь можно вообще никого не покупать подумал Арнольдович
20:21
delacrua
нуу...
20:21
Tree
не понимаю с чего такая радость ?! В нынешнем состоянии СПАРТАК -тренировочная мишень
20:18