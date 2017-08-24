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20:15 | Футбол — Лига чемпионов

Леонид Федун: "С "Ливерпулем" тоже поборемся!"

Леонид ФЕДУН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Леонид ФЕДУН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал спецкору "СЭ" Александру БОБРОВУ итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Церемония прошла в Монако, чемпион России возглавил группу Е с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

– Достаточно ровная группа, – сказал Федун. – Выделяется только одна команда – "Ливерпуль". С двумя остальными соперниками можно играть. Да и с "Ливерпулем" тоже поборемся. Как говорится, до первой игры шансы у всех равны.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (21)
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Millwall82

Еще один космонавт, мясные объясните ему уже что он тупой и жлоб.

21:03

NF

О, событие, "аналитик" откликнулся. Вам с таким составом - как в 2002-м...

20:59

Slim Taller

Jean4 Не удивлюсь если Севилья займет 1-е место в этой группе. 20:54 А чему удивляться-то?! Я почти уверен,что Севилья будет первой.а Ливерпуль вторым.

20:58

Николай ВасильевичЪ

Федун-где твои новички!?)))Как лигу играть собираешься,неужто нынешним колхозом?)))Гони прочь Родионова,он был добротным игроком(прекрасно его помню),но оказался никаким менегером!)))Где новички??? Собственно,болельщик Зенита.

20:58

Drek

Если у всего штаба Спартака такое же настроение, то Каррера зимой вернется в солнечную Италию

20:56

Jean4

Не удивлюсь если Севилья займет 1-е место в этой группе.

20:54

Andrei777777

"Играть можно со всеми ". Кто же спорит? И с Реалом можно играть . Ну и что с того , что табло покажет 0:7 ? Зато в старости будет , что вспомнить .

20:54

Jean4

4-ю команду Испании Федун в расчет не берет? Ну-ну =)))

20:52

да, мой учитель

Марибор-Наше всё!))

20:46

баламошка

Не поборемся, а деклассируем тухлую аглицкую колбасятину!

20:40

Serenky25

Кто там поборется то? Комбаров нулевой? Не протрезвевший Глушаков или "помолодевший" Самедов? Промес один поборется..ему в Европе надо проявить себя и валить...Дожили...

20:36

marksan

Вало_____ Ларнаку вспомните или Сент-Галлен!

20:33

fedland

А Федун мне нравится. Просто красавчик. Провалил трансферную компанию и оптимизма полные штаны...

20:32

marksan

Люблю читать фантазии некоторых хозяев!

20:31

реал курит,свиньи рулят

Марибор обрадовался.......третье место гарантировано

20:31

skabarga

Сразу как-то вспомнился далекий 2002 год...и лежащий в своих воротах после очередного гола, усталый от нескончаемого позора Станислав Саламович...в тот вечер играл только он один...

20:28

Вало

Чуть было не случилось 1 - 18 , да Марибор спас ...

20:28

Валерий Милан-Монако

Сначало поборите трансфер(наведите порядок в руководстве(а то один сплошной позор( С такой игрой Марибор выглядит явным фаворитом(

20:23

Buldozer46

Ну теперь можно вообще никого не покупать подумал Арнольдович

20:21

delacrua

нуу...

20:21

Tree

не понимаю с чего такая радость ?! В нынешнем состоянии СПАРТАК -тренировочная мишень

20:18