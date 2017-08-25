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13:46 | Футбол — Лига чемпионов

Леонид Федун: "Пример "Краснодара" показал – недооценивать нельзя никого"

Владелец "Спартака" Леонид Федун считает, что красно-белым по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, для этого команда должна действовать с полной самоотдачей.

Напомним, в четверг, 24 августа, определились соперники "Спартака" по групповому этапу Лиги чемпионов. Чемпион России сыграет с "Севильей", "Ливерпулем" и "Марибором".

– Все зависит от нас самих, если будем играть в свою игру, с полной самоотдачей, то есть все шансы выйти из группы, – цитирует ТАСС Федуна. – А так – любой соперник опасен, даже "Марибор". Пример "Краснодара" все наглядно показал, недооценивать нельзя никого.

Первый матч "Спартака" в групповом этапе Лиги чемпионов состоится 13 сентября. Красно-белые в Словении сыграют с "Марибором".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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