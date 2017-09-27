Леонид Федун: "Ливерпуль" – это совсем другая лига. "Спартак" играл не вторым, но полуторным составом"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) подчеркнул, что он доволен результатом.

- Упорная борьба, если бы так боролись в чемпионате России, то не были бы на 10-м месте, - сказал Федун. – Результатом доволен. "Ливерпуль" – это совсем другая лига. Разница большая, но за счет колоссального настроя и жажды борьбы сумели добиться позитивного результата. Причем не вторым, конечно, но полуторным составом. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"