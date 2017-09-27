Леонид Федун: "Ливерпуль" – это совсем другая лига. "Спартак" играл не вторым, но полуторным составом"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) подчеркнул, что он доволен результатом.
- Упорная борьба, если бы так боролись в чемпионате России, то не были бы на 10-м месте, - сказал Федун. – Результатом доволен. "Ливерпуль" – это совсем другая лига. Разница большая, но за счет колоссального настроя и жажды борьбы сумели добиться позитивного результата. Причем не вторым, конечно, но полуторным составом. (Филипп ПАПЕНКОВ)
вояка
Полагаю что Федуну очень скоро придётся очень пристально глядеть что же там по фи. подготовке в команде творится? И видимо последуют оргвыводы .... иначе точно играть придётся вторым составом.
00:32
trv71
Камень в свой огород. Летом вместо трансферов почивали на лаврах, а сейчас и на замену некого выпустить.
00:31
Jean4
Полуторным составом? Тогда два извечных вопроса. Кто в этом виноват? И что делать? Пора уже что-то решать, а не спускать все на тормозах, кто-то должен за это ответить.
00:25