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00:17 | Футбол — Лига чемпионов

Леонид Федун: "Ливерпуль" – это совсем другая лига. "Спартак" играл не вторым, но полуторным составом"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) подчеркнул, что он доволен результатом.

- Упорная борьба, если бы так боролись в чемпионате России, то не были бы на 10-м месте, - сказал Федун. – Результатом доволен. "Ливерпуль" – это совсем другая лига. Разница большая, но за счет колоссального настроя и жажды борьбы сумели добиться позитивного результата. Причем не вторым, конечно, но полуторным составом. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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вояка

Полагаю что Федуну очень скоро придётся очень пристально глядеть что же там по фи. подготовке в команде творится? И видимо последуют оргвыводы .... иначе точно играть придётся вторым составом.

00:32

trv71

Камень в свой огород. Летом вместо трансферов почивали на лаврах, а сейчас и на замену некого выпустить.

00:31

Jean4

Полуторным составом? Тогда два извечных вопроса. Кто в этом виноват? И что делать? Пора уже что-то решать, а не спускать все на тормозах, кто-то должен за это ответить.

00:25