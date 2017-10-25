Леонид Федун: "Идиоту, который запустил ракету в судью в Мариборе, надо сказать спасибо"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 1/8 финала Кубка России против нальчикского "Спартака" (5:2) назвал идиотом болельщика, запустившего ракету в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1).

В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу еврокубках – в 4-м туре с "Севильей" 1 ноября.

– "Севилья" отказывается продавать билеты россиянам даже на центральные сектора. Не считаете, что это нарушение прав?

– Есть указание УЕФА. К сожалению, тот идиот, который запустил ракету в судью в Мариборе, – ему и надо сказать спасибо.