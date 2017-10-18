Леонид Федун: "Эмоций нет, выпил много успокоительного"

Президент "Спартака" Леонид Федун после победы красно-белых над "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что это самая большая победа в истории клуба. По его мнению, обыграть соперника удалось на классе.

- Эмоций нет, потому что выпил много успокоительного, - заявил Федун. - Сегодня вы видели историю. Это была самая большая победа в истории "Спартака". Никто не ожидал такой победы. Причем, победы на классе. Великолепно сыграл вратарь (Селихов. - Прим. "СЭ"). Спокойный как удав, мяч к нему прилипает. Плюс сработали замены, появился контроль мяча. Все бились до последнего. Желаем здоровья Самедову. Команда побежала и выдержала 90 минут - это главное. Это величайшая победа, если брать по счету и уровню соперника. Думаю, мяч с игры будет в нашем музее! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"