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00:11 | Футбол — Лига чемпионов

Леонид Федун: "Дымовая шашка - провокация"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун остался недоволен поведением фанатов красно-белых в начале домашней игры 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

 
Баннер &quot;УЕФА - мафия&quot; на трибуне фанатов &quot;Спартака&quot;.Фанаты "Спартака" зажгли дымовую шашку и повесили баннер "УЕФА - мафия"

Несмотря на просьбу клуба, в секторе организованных болельщиков была использована пиротехника: после зажжения дымовой шашки на трибуне появился баннер "УЕФА – мафия".

– Болельщики зажгли дымовую шашку…

– Думаю, это провокация. Потому что нам фанаты обещали, что такого не будет. Прямая провокация.

Напомним, после матча 1-го тура с "Марибором" в Словении 13 сентября (1:1) контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал "Спартак" на 60 тысяч евро и запретил продавать билеты болельщикам красно-белых на выездную игру 4-го тура с "Севильей" (1 ноября). В Мариборе встреча прерывалась на несколько минут из-за использования на гостевом секторе пиротехники. Пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина в центре поля.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль" 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Jean4

Кто обещал то? Инкогнито? Пока не будет идентификации каждого болельщика на трибуне и персональной ответственности, ничего не изменится.

00:20

drJekil

Обещать еще не значит сделать.

00:16