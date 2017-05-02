Леонарду Жардим: "Забить "Ювентусу" очень непросто, поэтому "Монако" необходимо будет действовать быстро"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим накануне матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что его команду ждет большая игра. Также он отдал должное сопернику, которому будет непросто забить.

– Завтра нас ждет большой матч, – цитирует пресс-служба УЕФА Жардима. – Я думаю, что мы забьем на стадионе "Ювентуса". Мы уже забивали по три мяча в Дортмунде и Манчестере, а в Лондоне забили два "Тоттенхэму". У "Ювентуса" есть дух победителей. Это хорошо организованная команда с физически мощной обороной. У него сильная атака, которой нужно всего пару моментов, чтобы забить гол.

"Ювентус" – хладнокровная команда, которая к тому же очень хороша при "стандартах". Против нее очень тяжело обороняться. "Ювентус" существенно отличается от "Боруссии" и "Сити". Эти клубы больше ориентированы на атаку и менее сконцентрированы на обороне. Нам нужно уделить внимание переходным фазам в атаке и обороне. Когда "Ювентус" действует тактически грамотно, забить ему очень непросто. Поэтому в начальных стадиях атак мы должны действовать быстро.

Выход в полуфинал – это очень масштабная история. Это удивительное приключение, а также плод нашей работы за последние 10 месяцев. Чтобы попасть в групповой этап, мы сыграли четыре матча, а потом провели еще 10. Таким образом, в этом сезоне мы проведем 16-17 еврокубковых встреч.

Первый полуфинальный матч "Монако" – "Ювентус" состоится завтра, 3 мая, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.