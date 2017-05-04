Леонарду Жардим: "Я очень горжусь своими игроками"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим еще раз подчеркнул, что гордится своими игроками после полуфинала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:2). Он призвал всех сосредоточиться теперь на предстоящем матче чемпионата Франции с "Нанси".

– Мы совершаем невероятное путешествие, – цитирует AFP Жардима. – Я очень горд, весь клуб гордится игроками. Не так часто французская команда доходит до такой стадии еврокубков. Теперь мы должны думать о матче с "Нанси". Если победим, получим хорошие шансы на победу в лиге 1. Это очень важно для нас.