Леонарду Жардим: "Виллаш-Боаш всегда очень хорошо отзывается о России"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА подчеркнул, что в России много талантливых игроков и клубов. Также Жардим отметил, что экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш всегда хорошо отзывается о России, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Вы работаете с российскими руководителями – владельцем Дмитрием Рыболовлевым и вице-президентом Вадимом Васильевым. Что скажете об опыте работы с ними и можно ли надеяться, что этот опыт увеличивает шансы однажды увидеть вас в России?

– Да, вы правы. У нас есть опыт работы с российским директором. Не могу вам сказать, что случится в будущем. Могу сказать, что в России очень много талантливых игроков, клубов. Мой близкий друг, Андре Виллаш-Боаш, всегда очень хорошо отзывается о России.