Леонарду Жардим: "В играх с "Атлетико" малейшая ошибка может быть фатальной"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Атлетико" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2) отметил, что игра была равной, но соперник оказался эффективнее.

– Матч был равным, но "Атлетико" был более строгим и эффективным, чем "Монако", – цитирует пресс-служба клуба Жардима. – В играх с "Атлетико" малейшая ошибка может быть фатальной. Эти ошибки позволят нам учиться и расти.

Думаю, что "Монако" может добиться большего успеха. Я амбициозен. Всегда хочу добиваться большего успеха и прогресса. Это также касается и моих игроков. Мы должны думать о победе.