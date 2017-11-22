Леонарду Жардим: "Удача была на стороне "Лейпцига"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Лейпцига" (1:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команда поплатилась за свои ошибки. Специалист надеется, что в следующем розыгрыше турнира "Монако" выступит лучше.

– Мы заплатили за свои ошибки, не смогли показать себя на уровне, который необходим для этого соревнования, – цитирует сайт УЕФА Жардима. – В следующий раз мы должны быть сильнее. Наша команда дала дважды забить сопернику, после чего вернуться в игру оказалось тяжело. Удача была на стороне "Лейпцига", учитывая, что они забили четыре мяча после трех ударов по воротам.