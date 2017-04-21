Леонарду Жардим: "У "Ювентуса" лучшая защита в Европе"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим отметил, что его команде будет непросто победить "Ювентус" в полуфинале Лиги чемпионов. По словам португальца, у туринцев будет преимущество перед монегасками.

– "Ювентус" знают все, – цитирует AFP Жардима. – Это очень сильная команда, с большим опытом. Если говорить о защите, то это самая сильная команда в Европе. Это лучшая оборона в Европе. Нас ждет сложная игра. У "Ювентуса" еще преимущество в том, что он почти выиграл чемпионат, тогда как у нас борьба вся в разгаре.