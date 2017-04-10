Леонарду Жардим: "У игроков "Боруссии" больше еврокубкового опыта, чем у "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" отметил, что у соперника больше опыта. Также он вспомнил, что его команда добралась до нынешней стадии, начав выступление в турнире раньше остальных коллективов.

- Преимущество "Боруссии" в более длинной скамейке и в том, что у ее игроков больше опыта в международных матчах, - цитирует пресс-служба УЕФА Жардима. - Мы должны помнить о мастерстве игроков "Боруссии", когда будем обороняться. Нужно соблюсти верный баланс. Играть с полной отдачей каждые три дня очень непросто. Даже не знаю, удавалось ли кому-то пройти путь от третьего отборочного раунда до четвертьфинала. Мы провели больше матчей, чем любая другая команда, которая пробилась в эту стадию.