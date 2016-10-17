18:42 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонарду Жардим: "Слуцкий найдет решения, чтобы заменить Дзагоева и Еременко"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что уверен в своей команде, несмотря на плотный график. По словам наставника, в силе соперника сомневаться не приходится, хоть он и ослаблен потерями, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– У вас было не так много времени между игрой с "Тулузой" и ЦСКА. Успели восстановиться?

– Мы хорошо поработали с командой. У нас было всего два полноценных дня на подготовку, но уверен, что завтра не ударим в грязь лицом.

– Чего опасаетесь перед игрой?

– Два месяца назад во время жеребьевки все говорили, что нам досталась ровная группа. По прошествии матчей так и есть. ЦСКА – чемпион России, он обошел "Зенит", который мы хорошо знаем. Это сильный соперник.

– Отсутствие Дзагоева и Еременко облегчит жизнь "Монако"?

– Безусловно, оба игрока важны для ЦСКА. Насколько знаю, у них сильный состав, тренер найдет какие-то решения, чтобы заменить. ЦСКА предстанет агрессивной командой, с динамичной и хорошо поставленной игрой.

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