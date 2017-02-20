Леонарду Жардим: "С любым соперником нужно придерживаться своей философии"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим отметил, что его команда полностью готова к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". По его словам, противостояние будет очень интенсивным.

– Все в моей команде готовы к игре, – цитирует AFP Жардима. – Обе команды любят владеть мячом, но нас нельзя сравнивать. Я сторонник мысли о том, что с любым соперником нужно придерживаться своей философии.

Могу ли я перебраться в Англию? Конечно, каждый хочет повышать свой уровень. Чемпионат Англии – один из сильнейших в Европе. Но и в "Монако" мы можем добиться многого.